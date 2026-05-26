本日5月26日（火）24時24分放送の日本テレビ系音楽番組「夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」（毎週火曜よる24時24分〜24時54分放送）。今夜の放送には6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが登場！親しみやすさを武器に世界各国のチャートを席巻する6人。毎年新たなグループが誕生する群雄割拠のK-POPの中で、なぜ彼らは大きな注目を集めるのか？K-POP界に新たな風を巻き起こしているBOYNEXTDOORの魅力に迫る。◆“自然体”を武器に大躍