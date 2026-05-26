気象庁5月26日、“台風のたまご”にあたる「熱帯低気圧」が発生したと発表しました。 【画像を見る】カロリン諸島で熱帯低気圧が発生今後の進路は？ 熱帯低気圧は、24時間以内に台風へ発達する見込みです。カロリン諸島をゆっくりと西北西へ進んでいて、中心気圧は1006hPa、中心付近の最大風速は15m/s、最大瞬間風速は23m/sだということです。 予報によりますと、熱帯低気圧は27日午前9時までに台風に発達し、カロリン諸島を