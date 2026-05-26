アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉について、仲介のキーマンとされるパキスタン軍のトップが「合意は間近に迫っている」とする認識を示しました。中国外務省によりますと、王毅外相は25日、パキスタン軍のトップ、ムニール陸軍元帥と会談しました。会談でムニール陸軍元帥は、アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉の進捗状況を説明したうえで、「合意は間近に迫っている」との認識を示したということです。そのうえで、パ