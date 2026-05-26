東大大学院の共同研究を巡る汚職事件で、贈賄罪に問われた一般社団法人「日本化粧品協会」代表理事の引地功一被告（５２）に対し、東京地裁は２６日、懲役１年、執行猶予３年（求刑・懲役１年２月）の判決を言い渡した。判決によると、引地被告は、同大と同協会が共同研究する社会連携講座の運営などで便宜を図ってもらった見返りに、２０２３〜２４年、同大学院医学系研究科教授だった佐藤伸一被告（６２）（懲戒解雇）らに謝