純烈リーダー酒井一圭（50）が26日までに、インスタグラムを更新。25日に開催されたダチョウ倶楽部40周年記念イベントの出演について報告した。「ダチョウ倶楽部（寺門ジモン・肥後克広）、有吉弘行、江頭2：50、片岡鶴太郎、カンニング竹山、劇団ひとり、純烈、粗品（霜降り明星）、土田晃之、出川哲朗、野呂佳代、爆笑問題、はなわ、松村邦洋、安田和博（デンジャラス）、渡辺正行（コント赤信号）、笑福亭鶴瓶。とんでもないメ