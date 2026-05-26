元日本テレビのフリーアナ岩田絵里奈（30）が26日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）にゲスト出演。極楽とんぼ加藤浩次との“大げんか”を振り返った。岩田は入社4年目で加藤がMCを務める情報番組「スッキリ」を担当。人気の高い水卜麻美アナの後任として番組に途中加入し「ネット上では『水卜さんがよかった』みたいなのがうわ〜って。偉大すぎて。そこでいったん、ちゃんとどん底までヘコみつつ。