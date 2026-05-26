Googleは「I/O 2026」イベントにおいて、macOS版Geminiアプリに2つの新機能を2026年夏に提供すると発表しました。同アプリは今年4月にリリースされたばかりですが、さらに高度な処理や操作が可能になる見込みです。 1つ目は「Gemini Spark」の導入です。これは「ユーザーのデジタルライフをナビゲートする」24時間稼働のAIエージェントとして位置づけられており、ユーザーに代わってアクションを実行します。GmailやGoogleドキ