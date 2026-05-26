【Finalmouse Starlight X】 5月31日3時（日本時間）より予約開始 価格：179ドル Finalmouseは5月26日、ゲーミングマウス「Starlight X」を発表した。5月31日3時より予約受付を開始予定で、価格は179ドル。 本製品は、様々なゲーミングマウスを手がけるFinalmouseの最新モデル。新開発の「TMR デュアルステートアナログクリックシステム」を搭載しており、ク