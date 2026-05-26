「正直、なんでこんな土地を持っていたのか分からないんです」相続の相談現場で、この言葉を聞く機会がここ数年で明らかに増えています。地方の山林、かつて購入した別荘地、使われなくなった農地、あるいは親世代が保有していた郊外の分譲宅地――。いざ相続してみると、「売れない・貸せない・使えない・管理だけが発生する」という現実に直面するケースが後を絶ちません。「不動産は資産」という常識が通用した時代は、すでに過