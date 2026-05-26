脳梗塞のリスク要因として、高血圧や糖尿病が知られています。しかし医師の視点では、「感情のコントロールが難しい人」も注意が必要だと言います。性格や感情の持ち方が、じつは脳の血管に影響しているとしたら--。今回のテーマは、「脳梗塞患者に見られる意外な共通点と、リスクを高める性格・生活傾向」です。怒りや不安が自律神経を通じて血管に負荷をかける脳梗塞患者に見られる性格傾向については、明確なエビデンスが確立し