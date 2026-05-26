服を着るとき、「肩紐がズレる」「ウエストがちょっとキツくなったかも……」と感じる瞬間もあるもの。そんなプチストレスを解決してくれるアイテムを【ダイソー】と【セリア】で発見しました。今回は、手に取りやすい価格で気軽に試せて、毎日のちょっとした悩みに役立つ「便利アイテム」をご紹介します。 ズレを防いできれい見えをキープ 【ダイソー】「服ズレ防止テープ（レギュラーサ