これは筆者が体験した出来事です。ママ友から届いた“洗濯機トラブル”の連絡に、「大変だね」とやり取りしていた数日後。まさか同じように、自分の身にも起こるとは思っていませんでした。洗濯機を開けた瞬間、目の前に広がっていた光景とは──。 ママ友から届いた“衝撃の動画” ある日、ママ友から一通のLINEが届きました。 「見てよ、これ」送られてきたのは、洗濯機の底から水がポタポタと漏れている動画でした。