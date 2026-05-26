元ＡＫＢ４８でタレントの板野友美のピンク系のファッションに注目が集まっている。２６日までに自身のＳＮＳを更新した板野は、インスタグラムに「なんまいめ？」とだけつづって投稿。デコルテ部分がシースルーのトップスにピンクのジャケットとスラックスを合わせたスタイルを披露した。この投稿には「ピンク可愛いですね。夏にむけて素敵な色ですね」「ともちん、めっちゃ可愛いです全部、好きです」「ともちんピンク