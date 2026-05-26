■MLBドジャース5ー3ロッキーズ（日本時間26日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのロッキーズ戦に“1番・DH”で先発出場。3打数1安打1打点。7回、無死満塁で内野ゴロも全力疾走で併殺打を阻止して打点を挙げた。チームは中継ぎの連続無失点記録は38回で止まったが、3戦連続の逆転勝ちで3連勝となった。前日25日は10試合ぶりのノーヒットに終わった大谷だが、休養明け9試合で34打数14安打、1本塁打で