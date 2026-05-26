ガソリン価格を1リットルあたり170円程度に抑える政府の補助金をめぐり、自民党の萩生田幹事長代行は、支援のあり方を見直す必要があるとの考えを改めて示しました。自民・萩生田幹事長代行「今後の燃料油激変緩和措置のあり方については、経済活動や国民生活などへの影響を慎重に見極めながら、適切に検討する必要があると思っております」自民党の萩生田幹事長代行は26日、政府が実施しているガソリンの補助金について見直す必要