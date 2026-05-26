兵庫・たつの市で母娘殺害殺人の疑いで男を指名手配24日、殺人の疑いで大山賢二容疑者(42)が指名手配されました。【写真を見る】指名手配されている大山賢二容疑者(42)大山容疑者は13日ごろ、兵庫県たつの市の住宅で、住人の田中千尋さん(52)を刃物のようなもので複数回突き刺して殺害した疑いがもたれています。また、この事件では、千尋さんの母・澄恵さん(74)も死亡していて、2人は自宅の玄関付近で血を流して倒れていました