■MLBホワイトソックスーツインズ（日本時間26日、レート・フィールド）ホワイトソックスの西田陸浮（25）がメジャー昇格。即スタメンに起用され、初安打を放ち、そして、守備ではワンバウンドの好投球でチームの勝利に貢献した。ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地のツインズ戦に“2番・一塁”で先発出場、そして、メジャー初昇格した西田陸浮（25）も“9番・ライト”で初スタメン。日本人野手が複数スタメンになるのは0