巨人は26日、18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、その後釈放された巨人の阿部慎之助監督（47）の辞任を発表。同日、謝罪会見を行った。会見内では、代理人を通じて長女の手紙が公表され「殴る、蹴るといった事実はない」と報道内容の一部を否定した。長女の手紙全文は以下の通り。報道関係者の皆さまへ。今回の件につきましては、家庭内のことにもかかわらず、大々的な報道になってしまったこと、大変申し