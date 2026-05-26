JRA女性騎手の今村聖奈（22）が26日までに自身のインスタグラムを更新。“相棒”と最新2ショットを投稿した。今村は24日に開催された牝馬クラシック第2弾G1「第87回オークス」で5番人気のジュウリョクピエロに騎乗。東京芝2400メートルは初騎乗でも不安はなかった。道中は焦らず後方待機。直線は上がり3F（600メートル）最速タイ33秒1の鬼脚を使い、馬群を縫って力強く伸びて差し切った。88年オークス（コスモドリーム）の熊沢