お笑いコンビ「ハライチ」岩井勇気（39）が26日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に出演。大阪でのロケで困惑した体験談を明かした。この日は「関西ナンバーワン県民性＆絶品グルメ＆地元愛バトル」として、京都代表「ブラックマヨネーズ」小杉竜一、大阪代表「クワバタオハラ」くわばたりえ、兵庫代表「Aぇ! group」末澤誠也が登場した。そして京都府民、兵庫県民が思う大阪のイメージについて、「人