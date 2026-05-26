長女に暴行を加えたとして警視庁に現行犯逮捕され、その後釈放された、巨人の阿部慎之助監督（47）が26日、都内の球団事務所で会見をし、暴行を受けたという長女から「殴る蹴るなどの事実はない」という手紙も読まれた。一緒に出席した代理人から読まれた手紙は謝罪から始まり、事実関係やこれまでの父との関係性を記した内容だった。阿部監督は、同日朝、山口寿一オーナーと面会して辞任を申し入れ受理されたという。【娘からの手