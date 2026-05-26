WHISPER OUT LOUDが、最新曲「BEAUTIFUL PARADOX」のMVを5月25日21時に公開した。 （関連：【映像あり】WHISPER OUT LOUD、最新曲「BEAUTIFUL PARADOX」MV） 今作は、これまでのMVに続き映像作家 野上虎太郎がディレクションを担当。新しいフェーズに突入したバンドの世界観を表現した作品となっている。 彼らが標榜する新ジャンル“CITY ROCK”の始まりを3DCGで作成した“WOLの街”を舞台に、テクノ的な表現とレト