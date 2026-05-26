阿部監督は就任3年目のシーズンで現場を離れることになった(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext巨人軍は5月26日、阿部慎之助監督の辞任を発表した。長女に対する暴行の疑いで5月25日に警視庁に現行犯逮捕され、その後釈放されていた。【動画】さすがの一振り！通算300号となる逆転サヨナラアーチを放った坂本25日午後7時すぎ、「父親から暴力を受けた。殴られた」と児童相談所に通報があり、阿部監督自身も容疑を認めたとされ