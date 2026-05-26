24日の朝、金沢市の老舗料亭で玄関先に置かれた石灯籠などが何者かによって壊されたことが店の関係者への取材で分かりました。警察は被害届を受け、捜査を進めています。浅田屋・浅田久太社長「ここにかぶさってる笠をとっておそらくだけどここにある花器に投げつけたんじゃないかと思う」被害にあったのは金沢市広坂で60年あまり続く老舗料亭のかなざわ石亭です。店の関係者によりますと、24日午前7時20分ごろ、店内にいたスタッ