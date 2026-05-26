◇MLB ドジャース5-3ロッキーズ(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)ドジャースはロッキーズに逆転勝利しました。「1番・DH」で出場した大谷翔平選手が初回に初球を捉え、ツーベースヒットを放ちます。しかし打線はつながらず、得点にはなりませんでした。そして3回、先頭打者キム・ヘソン選手のヒットで出塁するとキケ・ヘルナンデス選手のタイムリーツーベースで先制点をつかみます。しかし4回、ノーアウト走者1、3塁のピンチを