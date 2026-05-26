ことしに入って確認されたはしかの患者数は498人となり、去年の同じ時期のおよそ4倍となっています。厚生労働省によりますと、はしかの患者は今月17日までの1週間で、全国で17人確認されました。ことしの累計は498人にのぼり、去年の同じ時期のおよそ4倍となっていて、過去10年で最も多かった2019年の同じ時期に迫るペースで増加しています。新たに報告された17人の内訳は、東京都が9人と最も多く、次いで神奈川県が3人、埼玉県が2