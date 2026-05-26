俳優の松本若菜、お笑いトリオ・3時のヒロイン（ゆめっち、福田麻貴、かなで）が26日、都内で行われたレインズインターナショナルが展開する『しゃぶしゃぶ温野菜』の新商品発表会に参加した。【全身ショット】わちゃわちゃ！再会をよろこぶ松本若菜＆3時のヒロイン新商品は平日限定の「鍋飲みセット」。選べる鍋と2時間飲み放題のセットとなる。26日から平日限定で販売開始となる。前回のイベントで4人は意気投合し、“友だ