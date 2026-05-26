娘への暴行容疑で２５日に現行犯逮捕され、辞任した巨人・阿部慎之助前監督（４７）が２６日、都内で会見を行った。この日の午前に山口オーナーと面会して辞任を申し入れ、受理された。冒頭には「本日はこのような謝罪の場を設けていただきまして、ありがとうございます。私の家族のトラブルで多くの野球ファンの方、そしてプロ野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑をかけました。そして伝統ある巨人軍の監督の名も汚し