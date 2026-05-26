◆ファーム・リーグ巨人―ヤクルト（２６日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は２６日、ファームリーグ・ヤクルト戦のスタメンを発表した。先発は又木鉄平投手。前回登板となった１２日の同・ＤｅＮＡ戦（同）では５回無失点の好投を披露。２軍で３勝０敗、防御率１・５９と安定した成績を残している。打線はクリスチャン・フェリス外野手が「５番・ＤＨ」で今季公式戦初出場。２５日に支配下契約を結んだことが発表さ