複数のアイドルグループが所属するハロー！プロジェクトは２６日、公式ＳＮＳを更新し、モーニング娘。’２６と、ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳに新メンバーが加入すると発表した。モーニング娘。’２６は６月２４日の日本武道館のコンサートで牧野真莉愛が卒業。ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳは高瀬くるみが６月１６日の横浜アリーナの卒業コンサート行うため、後任のメンバーが選出される。また、２７日の正午に続報が報じられると発表し