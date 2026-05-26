国民民主党の玉木代表は26日午前に開いた会見で、プロ野球・巨人の阿部監督が娘への暴行の疑いで現行犯逮捕・釈放され辞任したことに触れ、「ファンの皆さんもショックだと思う」と述べた。玉木代表は、「どのような背景だったのか、家庭の中での話でもあるので慎重に事案を見定める必要がある」とことわったうえで、「逮捕という事実も重い」として「球団としても何らかの説明責任を果たしていくことは必要ではないか」との考えを