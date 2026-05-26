看護職には「看護師」と「准看護師」があります。「看護師と准看護師では、どのくらい給料が違うのだろう」と気になっている方もいるでしょう。 どちらも患者のケアや診療補助などをする仕事ですが、具体的な仕事内容や資格、年収は異なります。 本記事では、看護師を准看護師と区別するため便宜上「正看護師」と表記し、両者の平均年収や資格、仕事内容の違いについて詳しく解説します。正看護師と准看護師の違いを