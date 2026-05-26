ガールズグループ4Minute出身のナム・ジヒョンが、エクササイズ講師として活動しているなか、近況と率直な思いを明かした。5月24日、YouTubeチャンネル「チャオル」には、「ガールズグループからバレ講師に…第2の人生を生きる4Minuteのリーダー先輩に会いました」というタイトルの映像が公開された。【写真】“ピチピチ”ウェア姿のナム・ジヒョンこの日、ナム・ジヒョンのもとを訪れた歌手のチャオルは、「バレエの先生をしてい