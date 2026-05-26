【ヨーコ ボンテージコス Ver.】 受注期間：5月26日～7月8日 2027年6月 発売予定 価格：21,800円 グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「ヨーコ ボンテージコス Ver.」を2027年6月に発売する。受注期間は7月8日まで。価格は21,800円。 本製品は、アニメ「天元突破グレンラガン」のキャラクターデザインを担当した