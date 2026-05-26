イメージ 香川県で2026年の「特殊詐欺」による被害が13億円を超えました。この特殊詐欺事件の大半に関連しているのが、高収入などをうたって犯罪の実行役を募るいわゆる「闇バイト」で、香川県警は注意を呼び掛けています。 香川県警によりますと、2026年1月～4月までの特殊詐欺の被害は約13億円で、2025年の同じ時期と比べて約1.6倍に増えています。 このうちの大半がSNSなどで高収入や手軽さなどを