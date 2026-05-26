【「クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった」朝凪 海】 2027年2月 発売予定 価格： 23,100円（通常版） 25,850円（KADOKAWAスペシャルセット） KADOKAWAは、フィギュアブランド「KDcolle（KADOKAWAコレクション）」より「『クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった』 朝凪 海」を5月26日より予約受付を開始した。発売は2027年2月を予定し、価格は通常版