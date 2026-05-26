ガソリン価格のカルテル問題を巡り、4月に県が県石油商業組合に対し、「業務改善計画書」の再提出を求めていて、5月26日が提出期限となっています。手に持った書類で顔を隠す県石油商業組合の平林一修専務理事。4月、県石油商業組合は県から「行政指導」を受け「業務改善計画書」の再提出を求められ、26日が提出期限となっています。組合を巡っては去年11月、公正取引委員会が北信支部に対し、ガソリン価格のカルテル行為を「独占