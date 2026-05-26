出水期を前に、安曇野市では排水ポンプ車を使った訓練が行われました。安曇野市南穂高の犀川で行われた排水ポンプ車の訓練には、国土交通省千曲川河川事務所や県、それに市の職員など約70人が参加しました。去年は国と県での訓練でしたが、今年から安曇野市が加わり、それぞれが所有する3台の排水ポンプ車を持ち込んで操作の手順や連携などについて確認しました。安曇野市では2021年8月に大雨によって犀川が増水し、排水活動が行わ