中野市では「バラ公園」の愛称で知られる一本木公園のバラが見頃を迎えています。見事に咲いたバラの花。3.4ヘクタールの広さを誇る、中野市の一本木公園には850種類3000株が植えられていて、現在、バラまつりが開かれています。今年は春先の暖かさの影響で開花が去年より5日ほど早く、早い種類のものでは5月8日ごろから開花し現在、園内の8割ほどが見頃を迎えています。中野市では30年以上前からバラで地域を盛り上げようと