デートや家族・友人とのお祝いに、自分へのごほうびに。ちょっと贅沢したいランチにおすすめのお店を、食の専門家たちが紹介する連載『ごほうびランチ』。今回紹介するお店は、京都・吉田泉殿町にあるフランス料理店「Pas si droit」です。（撮影：内藤貞保）【写真】技術と経験豊富なパティシエによる、干し柿のガトー「マグノリア」* * * * * * *ランチだけの特別メニューで《フランス》を堪能在京都フランス領事館を擁する歴史