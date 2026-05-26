日本政府が南米の関税同盟、南部共同市場（メルコスル）との間で経済連携協定（EPA）の交渉に入ることが26日、分かった。加盟国のブラジルは6月にフランスで開催する先進7カ国首脳会議（G7サミット）に招待される見通しで、ブラジルとの首脳会談で表明する方向で調整している。トランプ米政権が米国第一主義を掲げる中、連携して自由貿易の枠組み拡大を目指す。関係者によると、南米からはリチウムなどのレアメタル（希少金属