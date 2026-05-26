フジテレビ「久保みねヒャダこじらせナイト」の久保ミツロウ・能町みね子・ヒャダインによるおしゃべり連載「久保みねヒャダこじらせ公論」。番組ライブ終了後に楽屋で交わされる、打ち合わせなしの雑談を収録しております。今回は2026年4月11日に開催されたこじらせライブ・昼公演の後のおしゃべりです。観客の大半はゲストであるROIROMのファン、さらに能町さんが体調不良で欠席という、いつもと違った状況でのライブを終えた久