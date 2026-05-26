日本テレビは、7月期水曜ドラマ枠で比嘉愛未主演の『ファーストクライ 母子救命救急班』を放送する。比嘉愛未は、日本テレビ系GP帯ドラマは初主演となる。比嘉が演じるのは、赤ちゃんの産声（ファーストクライ）を聞くために全力で奮闘する、卓越したスキルを持つ産婦人科医・光井明希。片耳み先天性の難聴を抱える光井は、誰よりも赤ちゃんの《産声》を聞くことに執着する叩き上げのスペシャリスト。ドラマの舞台は日本屈指のセレ