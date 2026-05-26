元HKT48の村重杏奈さんは5月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。美しく色っぽい姿を公開しました。【写真】“ポテンシャル高い”村重杏奈「かわいいね」村重さんは「しげってうるさいけどポテンシャル高い事あまり誰もしらない」とつづり、2枚の写真を投稿。グレーのタンクトップにデニムパンツを合わせた、シンプルなコーディネートです。美しいボディラインが際立っていて、色気があふれています。コメントでは「いや、知ってた