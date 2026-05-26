仕事中や勉強中、ふとした瞬間に意識が明後日の方向に飛ぶ“虚無”状態。誰しも1度は経験したことがあるこの状態は、どうやら猫ちゃんにも起こりうるようです。Xユーザーの「よつばとポン酢」さん（以下、飼い主さん）がこのほど「虚無ねこ」と題して投稿した1枚の写真が、Xで注目を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】飼い主さんが投稿した画像に写っているのは、お家で暮らすキジトラ猫・ゴン蔵