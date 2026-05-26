All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年4月22日に回答があった、神奈川県在住72歳女性のケースをご紹介します。回答者プロフィールペンネーム：あじさい年齢・性別：72歳・女性居住地：神奈川県家族構成：本人のみ住居形態：賃貸リタイア前の職業：専業主婦リタイア前の世帯年収：300万円現預金：800万円リスク資産：0円「遺族年金と老齢年金は家賃を払うと手元に残らない」年金生活で貯金がで