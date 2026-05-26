中国住宅都市農村建設部の関係者は5月25日、中国の中央直轄市および省級行政区のすぐ下に設けられた地級市の都市部では、集合住宅でのごみ分別がほぼ全面実現したと表明しました。住宅都市農村建設部の最新統計によると、中国全国のごみ焼却施設は2025年末時点で1137か所に達し、1日当たりの処理能力は118万トンにまで増加しました。北京、浙江、山東など15の省市では、未処理の生活ごみの「ゼロ埋め立て」を実現しており、主要汚