5大会連続でワールドカップに臨むFC東京の長友佑都選手のマネージャー公式Instagramは、5月25日に投稿を更新。長友選手の最新ショットを公開しました。【写真】長友佑都の格好いい姿「ヤーッバッカッコいい」同アカウントは「Photo」とつづり、4枚の写真を投稿。車から降りる長友選手の姿などです。全身ブラックのコーディネートでサングラスを掛けています。2枚目は車から降りて深くお辞儀をする姿、4枚目はエントランスで振り