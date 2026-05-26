“気軽さ”を意識し便利に進化 パッケージングも向上マツダは2026年5月21日、新型「CX-5」を発表しました。9年ぶりの全面刷新を受け、先代からどのような進化を遂げたのでしょうか。【画像】9年ぶり全面刷新！ これがマツダ「新型CX-5」です！ 画像で見る今回は新旧モデルを比較します。マツダは2026年5月21日、新型「CX-5」を発表しました。9年ぶりの全面刷新を受け、先代からどのような進化を遂げたのでしょうか。新旧