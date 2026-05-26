SNSでも話題沸騰 「そろそろ登場？」との声相次ぐ2026年夏の発売が予定されている日産の新型「エルグランド」をめぐり、SNS上で“発売が近いのではないか”との声が広がっています。詳細について日産から正式なアナウンスは行われていないものの、一部では予約開始時期や価格帯に関する情報も話題となっており、約16年ぶりの全面刷新モデルだけに注目度はますます高まっている状況です。【画像】これが“一味違う”日産の新型